Схимонах Сергий не придет на церковный суд из-за "потрясения, скорби и боли"

Лишенный сана схимонах Сергий не придет на заседание епархиального суда по своему делу.

В своем письме к суду он сообщил, что не может явиться из-за недомогания, вызванного "душевным потрясением, скорбью и болью". По словам Сергия, к этому привела инструкция Патриарха Кирилла по поводу распространения коронавируса, которая была опубликована на сайте Екатеринбургской епархии. Причем инструкция была размещена на портале еще в марте. Сергий просит рассмотреть его дело "строго в соответствии с канонами церкви", передает "Интерфакс".

Схимонах Сергий был извержен из сана, но продолжал служение. Тем самым он нарушил 28-е правило Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от церкви. Также он обвинял правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов. В суд были вызваны клирики, которые продолжали служить вместе с уже лишенным сана Сергием.

Весной Сергий (Романов) опубликовал видеозаписи, в которых назвал пандемию COVID-19 мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и светским властям. Также он проклял тех, кто закрывает церкви. В июле епархиальный суд лишил его сана. При этом сам Сергий продолжает служить в Среднеуральском женском монастыре и не намерен его покидать.