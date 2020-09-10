Дорогой Толстого: схимонах Сергий отлучен от церкви

Епархиальный суд отлучил от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова) за неподчинение решению об извержении его из сана и запрету на проведение богослужений.

Принятое решение будет направлено правящему архиерею, у которого есть право утвердить его или не утвердить, сообщил РИА Новости председатель суда Николай Малета.

Сам Сергий не присутствовал на заседании суда, объяснив это сердечной болью, спровоцированной "новостью о поругании таинства евхаристии санитарными инструкциями".

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря стал известен после того, как в своих проповедях отрицал существование коронавирса и выступал против самоизоляции. В частности, он утверждал, что власти "беззаконно сажают людей на самоизоляцию", лишают их "свободы и работы" и намерены поместить россиян в "электронный лагерь Сатаны".

Из-за этих высказываний церковный суд лишил его сана и права совершать богослужения. Однако схимонах не согласился с этим решением и продолжил проповедовать и совершать службы в Среднеуральском женском монастыре. После этого митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от церкви участников служений, проводимых Сергием, уточнив, что тех, кто не покается, будут считать врагами Христа и церкви.

Кроме того, в гражданский суд в рамках административного дела о распространении недостоверной информации оштрафовал схимонаха на 90 тысяч рублей.