"Ищу дом". Белозерского Хатико спасли волонтеры

В Курганской области отловили алабая, который около месяца жил у Белозерского кольца. Об этом сообщает ГТРК "Курган" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Неизвестно откуда на трассе вблизи села Белозерское появился огромный пес. Впервые его заметили на автомобильном кольце около недели назад. Неравнодушные прохожие подкармливали пса. Алабай на близкий контакт с человеком не шел, но агрессию не проявлял.

Бродячую собаку обсуждают пользователи соцсетей. Из-за того, что пес все время никуда не уходит и будто ждал кого-то, они прозвали его Белозерским Хатико. Местные жители заметили, что животное начало слабеть. Операцию по спасению организовали курганские волонтеры, на помощь также отозвался врач ветеринарной клиники Михаил Степанов.

В клинике пса осмотрели и взяли у него кровь на анализ.

"Необходимо исключить паразитарные заболевания, пироплазмоз, потому что клещей очень много, и перед тем, как его транспортировать на новое место жительства, надо убедиться, что у него состояние позволяет обходиться без ветеринарной помощи", – сказал Михаил Степанов, врач ветеринарной клиники.

После осмотра волонтеры взяли алабая на передержку к "Волонтерам Кургана", где ему выделили отдельный вольер.

"Для такой собаки нужен хороший хозяин, он мальчик уже немолодой, ему лет семь точно есть, плюс задние лапы надо обследовать. А так он может отойдет и будет паинька. Волонтеры говорят: спасенного Хатико они отдадут только ответственным и опытным хозяевам", – рассказала Юлия Вишнякова, волонтёр.

Как только пес восстановит свои силы, ему начнут искать любящих хозяев.