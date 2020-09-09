Десятки авиабомб времен войны ликвидированы в Керчи

Сотрудники МЧС по республике Крым завершили самую масштабную операцию за весь период существования министерства по ликвидации взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Более 8 десятков авиабомб было обнаружено на территории "Керчь-Крепость" саперами центра "Лидер" МЧС России.

По количеству больше всего было найдено небольших осколочных бомб, однако основную часть массы составили четыре двухтонные фугасные авиационные бомбы.

Пиротехники Специального морского отряда МЧС России по РК вывезли опасную находку на Багеровский полигон и уничтожили с соблюдением всех норм безопасности.

В пресс-службе министерства отметили, что с 27 декабря 1990 года — момента образования МЧС России — случаев обнаружения такого количества и веса взрывоопасных предметов зафиксировано не было.