Под Керчью обезврежены четыре авиабомбы

Четыре фугасные авиабомбы уничтожили спасатели в районе Керчи. Завершилась одна из самых масштабных операций по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Общий вес авиабомб – 2 тонны, сообщает телеканал "Россия 24".

Всего на территории Керченской крепости было обнаружено более восьмидесяти таких взрывоопасных находок. Саперы вывезли их на спецавтомобилях на полигон и уничтожили.

"До войны здесь располагались склады с авиационными боеприпасами Черноморского флота СССР, – поясняет Завацкий Алексей, начальник Управления пиротехнических и специальных кинологических работ Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. – В 1942 году советское командование приняло решение уничтожить эти склады для того, чтобы они не достались немецким войскам. Саперами центра "Лидер" проведена огромная работа по очистке данной территории. Очищена площадь 28 гектар. Обнаружено 3 660 взрывоопасных предметов".