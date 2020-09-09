В Воронежской области локализовали крупный пожар на болотах

В Воронежской области локализовали крупное возгорание рядом с посёлком Лушниковка. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в региональном управлении МЧС.

Информация о пожаре поступила накануне. Для борьбы с огнем был привлечен самолет-амфибия Бе-200. Это воздушное судно способно развивать скорость до 190 км/ч и сбрасывать за один раз порядка 270 тонн воды. Ранее его привлекали к тушению пожаров в Ростове-на-Дону и Анапе. Для тушения ликвидации возгораний использовали воду в Воронежском водохранилище.

Напомним, общая площадь тлеющих очагов в регионе превысила 130 гектаров. На месте работали 45 единиц спецтехники и более 120 спасателей, а также пожарный поезд.