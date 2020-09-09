Назначен новый генпрокурор Белоруссии

Новым генеральным прокурором Белоруссии стал 47-летний генерал-майор юстиции Андрей Швед. До этого назначения он возглавлял Госкомитет судебных экспертиз. Кадровое решение по генпрокурору принял 8 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Андрей Швед до осени 2011 года был заместителем генпрокурора Александра Конюка. Теперь он сменил его на этом посту. Швед известен тем, что возглавлял следственную группу, которая расследовала дела о взрыве в минском метро.

Госкомитет судэкспертиз Швед возглавил с момента его создания в 2013 году. 10 лет до 2006 года Андрей Швед работал в органах прокуратуры. А с 2006 по 2010 год он работал в Совете безопасности Белоруссии.

За время президентства Александра Лукашенко с 1994 года Швец стал самым молодым генералом в Белоруссии.