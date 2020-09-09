В Большую пресс-конференцию президента включат элементы "Прямой линии"

Большая итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина планируется в живом формате на вторую половину декабря 2020 года, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом Песков не исключил каких-либо корректировок.

В Большую пресс-конференцию Путина будут добавлены элементы "Прямой линии" в плане сбора вопросов, поскольку ежегодная "Прямая линия с президентом" в этом году отменена. К сбору вопросов будут привлечены соответствующие подразделения ОНФ.

В ходе "Прямой линии" президент России напрямую решал конкретные вопросы, связываясь с руководителями регионов, к которым вопросы адресовались. При этом официальный представитель Кремля отметил, что во время пандемии коронавируса COVID-19 глава российского государства фактически в режиме "Прямой линии" проводить видеоконференции с главами регионов и с разными коллективами.

"Это фактически осуществляется в том же формате, что и "Прямая линия". Поэтому можно сказать образно, что "Прямую линию" президент ведет несколько последних месяцев", – подчеркнул Песков.

Поэтому отмена "Прямой линии" в 2020 году не скажется, по мнению пресс-секретаря Путина, на ускоренное решение наболевших вопросов.