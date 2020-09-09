Песков: "Прямой линии с Владимиром Путиным" в этом году не будет

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в этом году не состоится, но её элементы планируют добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре, чтобы он получил обратную связь от граждан из различных регионов.



Такую информацию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил агентству ТАСС. Он отметил, что в силу обстоятельств Владимир Путин проводит прямую линию последние несколько месяцев, устраивать её в традиционном формате было бы излишним.

Также Дмитрий Песков коснулся темы предстоящей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. По словам пресс-секретаря, президенты обсудят целый комплекс вопросов из сферы торговли и экономики, в том числе реструктуризацию госдолга Белоруссии перед Россией.