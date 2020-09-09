Берите все даром: петербуржец с топором устроил погром в гипермаркете

Топор вместо денег. Мужчина устроил погром в гипермаркете Санкт-Петербурга. Пользователи социальных сетей уже назвали дебошира современным Робин Гудом. Очевидцы сняли момент буйства и задержание нарушителя на видео. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

На голове злоумышленника был капюшон, однако лицо мужчина не скрывал. Он разбрасывал продукты по торговому залу и выкрикивал, обращаясь к окружающим, чтобы те брали все даром: "Запомните этот день!". В его руках был топор. Судя по бирке, также взятый с прилавка.

Отметим, что под горячую руку попали только товары. Покупателей мужчина не тронул. В итоге трое крепких охранника магазина все-таки смогли успокоить дебошира.