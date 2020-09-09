"А мамаша где?": в исправительную колонию пришли медвежата. Видео

В исправительную колонию №19, расположенную в Свердловской области, забрели медвежата и переполошили сотрудников учреждения.

Одному из очевидцев удалось снять малышей на камеру мобильного телефона, прежде, чем они убежали в лес.

"А мамаша где?" — настойчиво спрашивал оператор у перепуганных медвежат, однако ему повезло так и не познакомиться с ней.

По информации ГУФСИН Свердловской области, в исправительном учреждении, окруженном лесами и озерами, содержится около 1 тысячи осужденных. Колония занимается лесозаготовками, изготовлением мебели и швейных изделий.