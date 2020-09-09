Утечка в Норильске: СК завершил расследование дела бывшего мэра

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиняемого в халатности из-за утечки топлива в мае 2020 года на теплоэлектроцентрали.

Об этом общественность проинформировала пресс-служба Следственного комитета России.

Сообщается, что уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

55-летний Ахметчин, который руководил Норильском с 2017 года, подал в отставку 20 июля 2020 года.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в окружающие реки вылилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Это привело к экологической катастрофе в регионе, ущерб от которой Росприроднадзор оценил в почти 148 миллиардов рублей.

Ахметчин обвиняется в том, что он, зная о случившемся, до 31 мая не вводил режим ЧС и не организовал работы по ликвидации и предотвращению загрязнения дизелем грунта и акватории рек в Норильске.