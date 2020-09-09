При срабатывании барьеров под автобусом на переезде в Петербурге пострадали четверо

В Петербурге в среду днем, 9 августа, на железнодорожном переезде "Старая деревня" под автобусом маршрута №93 внезапно сработали барьеры.

Четыре пассажира пострадали от удара и резкой остановки — при этом трем женщинам потребовалась госпитализация.

По информации пресс-службы предприятия СПб ГУП "Пассажиравтотранс", за несколько секунд до аварии водитель автобуса остановился на запрещающий сигнал семафора, однако дежурный по переезду показал, что движение можно продолжить.

Убедившись, что вокруг нет приближающихся поездов, водитель тронулся и заехал на барьеры, которые внезапно сработали.