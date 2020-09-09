Переговоры "Баварии" и Алабы зашли в тупик

Австрийский защитник Давид Алаба может покинуть мюнхенскую "Баварию". Переговоры клуба и футболиста зашли в тупик.

Контракт Алабы с "Баварией" истекает следующим летом. Чемпион Германии предложил Давиду новое соглашение, но австрийца не удовлетворили условия договора. Поэтому вероятность ухода Алабы из "Баварии" во время летнего трансферного окна остается высокой.

Весной ходили слухи о возможном 28-летнего защитника в "Челси", "Барселоне" и "Пари Сен-Жермен". Однако затем эти разговоры сошли на нет, а сам Давид выиграл с баварцами чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.