"Металлург" нанес поражение "Амуру"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал в Магнитогорске матчем "Металлурга" с хабаровским "Амуром". Хозяева одержали победу с результатом 3:1.

Первый период остался за "Амуром". На третьей минуте Глеб Корягин вывел гостей вперед. Ситуация изменилась во втором периоде, когда хоккеисты "Магнитки" Архип Неколенко и Максим Карпов в течение полутора минут забросили по шайбе. Скользкий счет 2:1 продержался до конца третьего периода, пока Николай Прохоркин не поразил пустые ворота.

В итоге 3:1 в пользу "Металлурга". Уральцы выиграли третий матч на старте. "Амур" же проиграл в четвертый раз подряд.