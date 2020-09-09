Расчленение рэпера: любовница уверяет, что брак Картрайта был по расчету

В эфире телеканала "Россия 1" – откровения Надежды Романенко, возлюбленной рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого расчленила его жена Марина Кохал.

Не исключено, что женщина сделала это из ревности, узнав о существовании любовницы, хотя сама Марина говорила, что старалась ради сохранения репутации мужа скрыть его смерть от наркотиков.

Однако Надежда уверяет: Марина знала об их отношениях с Сашей, а его брак с Кохал был по расчету: ради прописки и вида на жительство в России, поскольку музыкант приехал в Петербург с Украины.

Косвенно это подтверждают и другие друзья рэпера. По их словам, отношения в семье были напряженные, музыкант часто оставался ночевать в студии, потому что не хотел идти домой, но не разводился ради маленького сына.

Угнетала, по их словам, и теща, которая приехала помочь с ребенком, когда он только родился, а "задержалась" на 2,5 года.

Тем временем, в этой жуткой истории появляется все больше вопросов – в частности, как хрупкая женщина могла одна несколько дней пилить мужа в прямом смысле этого слова и раскладывать части тела по пакетам, когда в одной квартире с ней находились мать и маленький ребенок, и почему до сих пор не указывает место, где может находиться его желудок.

Что говорят о Марине подруга, которая знает ее больше 20 лет, бывший работодатель и соседи по дому в Барнауле?

Какие подробности своих отношений с рэпером раскрывает его молодая подруга Надежда?

Как советовала своим подписчицам практиковавшая астрологию Кохал вести себя с любовницами мужей, и как сама вела себя с Романенко? И какие странности подмечают психологи и криминалисты в этой резонансной истории?