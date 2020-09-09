Российский истребитель перехватил американский разведчик

Истребитель Су-27 вылетал на перехват иностранного самолета над Черным морем. Как рассказали в Национальном центре управления обороной РФ, экипаж российской боевой машины обнаружил неизвестный летательный аппарат, опознал в нем разведывательный RC-135 Военно-воздушных сил США и взял его на сопровождение, пишет агентство "Интерфакс".

Россиянин следил за американским разведчиком до тех пор, пока тот не начал отдаляться от границ РФ. Экипаж Су-27 соблюдал все международные нормы, добавили военные.

Напомним, 8 сентября российский истребитель МиГ-29 вылетал на перехват норвежского разведывательного самолета P-3C Orion над Баренцевым морем.