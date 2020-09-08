Российский МиГ перехватил норвежского разведчика

Истребитель МиГ-29 Северного флота РФ вылетел на перехват норвежского разведывательного самолета над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России. Экипаж истребителя обнаружил и опознал в летательном аппарате P-3C Orion, после чего взял шпиона на сопровождение, пишет агентство ТАСС.

Российский истребитель сопровождал норвежца до тех пор, пока тот не начал отдаляться от российского воздушного пространства. Нарушения границы пилоты ВСК не допустили, добавили военные.

Сейчас в Баренцевом море находится корабельная группа НАТО. В нее входят британский фрегат HMS Sutherland, американский эсминец USS Ross и норвежский фрегат HNoMS Thor Heyerdahl.