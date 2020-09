Российские военные следят за кораблями НАТО в Баренцевом море

Северный флот России следит за группой военных кораблей НАТО, которая вошла в Баренцево море, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Ранее Королевский флот Великобритании сообщил, что фрегат HMS Sutherland и судно снабжения Tidespring возглавили международную группу кораблей НАТО. Помимо них в отряд входят американский эсминец USS Ross и норвежский фрегат HNoMS Thor Heyerdahl. Кроме того, операцию альянса в Баренцевом море поддерживают датские самолеты.

Frigate @HMSSutherland and tanker @RFATidespring are leading a multinational task group into the #HighNorth to show the UK's commitment to the region



