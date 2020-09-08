08 сентября 2020 15:48

Российские военные следят за кораблями НАТО в Баренцевом море

фото: twitter.com/RoyalNavy

фото: twitter.com/RoyalNavy
Twitter

Северный флот России следит за группой военных кораблей НАТО, которая вошла в Баренцево море, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Ранее Королевский флот Великобритании сообщил, что фрегат HMS Sutherland и судно снабжения Tidespring возглавили международную группу кораблей НАТО. Помимо них в отряд входят американский эсминец USS Ross и норвежский фрегат HNoMS Thor Heyerdahl. Кроме того, операцию альянса в Баренцевом море поддерживают датские самолеты.

Задача экипажей кораблей – научиться работать при низких температурах, лучше понять местный климат, добавляют британские военные.

Предыдущий визит кораблей НАТО в Баренцево море состоялся в мае 2020 года. Тогда в регион зашел британский фрегат HMS Kent, а также американские эсминцы USS Porter, Donald Cook и Roosevelt.

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