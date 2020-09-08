Великобритания, США, Дания и Норвегия планируют операцию на Крайнем Севере

Страны НАТО запланировали операцию на Крайнем Севере. Многонациональную оперативную группу возглавят корабли Британских ВМС. Операция должна "демонстрировать приверженность Великобритании и ее союзников свободе доступа и навигации в регионе".

Британские фрегаты HMS Sutherland и RFA Tidespring будут работать с эсминцем ВМС США Arleigh Burke USS Ross и норвежским фрегатом HNoMS Thor Heyerdahl. Поддержку им будут оказывать датские патрульные самолеты, сообщают в Королевском флоте.

Участники операции будут работать при минусовых температурах, чтобы "улучшить адаптацию к сложной окружающей среде".

Операция, направленная на повышение готовности стран НАТО к работе в условиях Крайнего Севера, основана на британо-американской операции в Баренцевом море. Она проходила в мае 2020 года.