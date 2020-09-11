Российский перехватчик проводил норвежского разведчика над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского разведывательного самолета над Баренцевым морем. Как рассказали в Национальном центре управления обороной, радиолокационные станции обнаружили неизвестный летательный аппарат, который приближается к границе РФ, сообщает агентство ТАСС.

Экипаж российского истребителя обнаружил разведчика, опознал в нем норвежский самолет Falcon 20 и сопровождал его до тех пор, пока тот не отвернул от российской границы. После этого МиГ-31 вернулся на базу.

Также 11 августа истребитель Су-27 вылетал на перехват американских разведывательных самолетов RC-135 и P-8A Poseidon над Черным морем.

Ранее Министерство обороны сообщило, что за минувшую неделю у границ РФ замечены 41 разведывательный самолет и 6 беспилотников. 8 раз истребители поднимались в воздух для перехвата шпионов.