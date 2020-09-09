Российские истребители перехватили норвежские самолеты-разведчики

По информации Национального центра управления обороной Российской Федерации, в среду, 9 сентября, два истребителя МиГ-29 ВКС РФ были подняты для сопровождения над Баренцевым морем иностранных самолетов-разведчиков.

После обнаружения средствами контроля воздушного пространства двух воздушных целей над нейтральными водами Баренцева моря для их опознавания и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя. Российские экипажи классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолет базовой патрульной авиации P-3C Orion ВВС Норвегии. Нарушения государственной границы России зафиксировано не было.

Российские Миг-29 сопроводили иностранные самолеты над акваторией Баренцева моря и после их разворота вернулись на аэродром базирования, передает ТАСС.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 30 процентов. По его словам, только за период с 23 августа по 2 сентября авиация ВКС России не менее десяти раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

После обнаружения средствами контроля воздушного пространства двух воздушных целей над нейтральными водами Баренцева моря для их опознавания и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя. Российские экипажи классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолет базовой патрульной авиации P-3C Orion ВВС Норвегии. Нарушения государственной границы России зафиксировано не было.

Российские Миг-29 сопроводили иностранные самолеты над акваторией Баренцева моря и после их разворота вернулись на аэродром базирования, передает ТАСС.

Как сообщалось, в этот же день истребитель Су-27 ВКС России вылетал на перехват иностранного самолета над Черным морем. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, экипаж российской боевой машины обнаружил неизвестный летательный аппарат, опознал в нем разведывательный RC-135 Военно-воздушных сил США и взял его на сопровождение. Су-27 следил за американским разведчиком до тех пор, пока тот не начал отдаляться от границ РФ. А накануне российский истребитель МиГ-29 вылетал на перехват норвежского разведывательного самолета P-3C Orion над Баренцевым морем.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 30 процентов. По его словам, только за период с 23 августа по 2 сентября авиация ВКС России не менее десяти раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.