Российский истребитель перехватил норвежского шпиона

Истребитель МиГ-31 Северного флота РФ вылетал на перехват норвежского самолета P-3C Orion над Баренцевым морем. Как рассказали в Национальном центре управления обороной, боевой самолет ВКС России подлетел к иностранному разведчику, опознал его и начал сопровождать, сообщает агентство ТАСС.

Российский истребитель действовал с соблюдением всех международных правил, добавляют военные. Как только норвежский P-3C Orion отвернул от границы РФ – МиГ-31 вернулся на базу.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские истребители практически ежедневно вылетают на перехват иностранных разведчиков. Если в 2019 году у границ РФ зафиксировано 87 подобных полетов, то в 2020 – уже 120.