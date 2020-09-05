"Орион" вновь опознан и перехвачен над Баренцевым морем

Третий день подряд над Баренцевым морем патрульные самолеты Orion Военно-воздушных сил Норвегии перехватываются истребителями МиГ-31 Северного флота.

5 сентября радары засекли над нейтральными водами цель, направляющуюся к госгранице РФ. В воздух был поднят истребитель, экипаж которого идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Когда норвежский самолет развернулся от границы, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Все полеты выполнялись согласно международным правилам использования воздушного пространства, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.