Истребитель отогнал от российской границы пару норвежских разведчиков

Российский истребитель МиГ-29 вылетал на перехват сразу двух разведывательных самолетов ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Речь идет о патрульном P-3C Orion и самолете радиоэлектронной борьбы Falcon-20, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Истребитель ВКС России сопровождал разведчиков до тех пор, пока они не начали отдаляться от границы РФ, пишет агентство ТАСС. Экипаж боевой машины действовал в строгом соответствии с международными нормами.

Аналогичный случай произошел 9 сентября: истребитель Су-27 вылетал на перехват американского разведывательного самолета RC-135 над Черным морем.