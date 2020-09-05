Шойгу: разведывательная авиация НАТО активизировалась у границ РФ

Число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России выросло более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, в августе 2019 года было зарегистрировано 87 таких полетов, сейчас же — около 120.

"В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность", — заявил глава российского военного ведомства по окончании Армейских международных игр в субботу, 5 сентября.

Шойгу сообщил, что с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее десяти раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

"Однако обеспокоенность вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу", — сказал министр.

Он напомнил, что за время проведения Международного военно-технического форума "Армия" и Армейских международных игр НАТО была организована крупнейшая за последние несколько лет тренировка объединенных военно-воздушных сил. К ней привлекалось более 50 боевых самолетов, включая американские стратегические бомбардировщики Б-52.

Шойгу также напомнил, что учения сил НАТО проходили и в дни празднования Победы в Великой Отечественной войны.

"Действия США и их союзников носили провокационный характер. Подобное поведение отражает общий для альянса антироссийский конфронтационный курс, который был закреплен в итоговых декларациях всех саммитов НАТО с 2014 года", — приводит слова главы Минобороны РФ РИА Новости.

Шойгу сообщил и о том, что в ближайшее время Североатлантический альянс планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. При этом численность развернутых в Восточной Европе подразделений ОВС НАТО превысила 10 тысяч военнослужащих.