Шойгу обвинил НАТО в стремлении к милитаризации Черноморского региона

Блок НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона и регулярно заходит в черноморскую акваторию, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, Североатлантический блок развивает военную инфраструктуру: модернизируются аэродромы, военно-морские базы, автомобильные и железные дороги. Создаются склады вооружения и техники.

Также альянс продолжает развертывать систему противоракетной обороны. В 2019 году проведены работы по усовершенствованию комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore в Румынии. Крылатые ракеты комплекса могут поражать объекты на территории Европейской России.

Шойгу сообщил и о том, что в ближайшее время НАТО планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. При этом численность развернутых в Восточной Европе подразделений НАТО превысила 10 тысяч военнослужащих.

21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд" заявил, что борьба с Россией на "всех фронтах", включая информационно-пропагандистский, стала смыслом существования альянса.

Блок развернул широкую активность на "восточном фланге". Альянс продолжает расширять зону своего военно-политического влияния, приглашая все новые страны под свой "зонтик" под лозунгом защиты их от России.

"В отсутствие реальных угроз безопасности все это приводит лишь к появлению и углублению новых разделительных линий в Европе", – заявил министр.