НАТО тренируется наносить удары по России

Российские истребители в последнее время практически ежедневно поднимаются в воздух для сопровождения одних только разведывательных самолетов США над Балтикой, Баренцевым и Черным морем. Но больше настораживает другое: если раньше речь шла в основном о полетах разведывательной авиации у границ России, то сейчас начались регулярные полеты с имитацией нанесения ракетных ударов.

Об этом рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов осуществляются в том числе с применением большого количества самолетов.

В качестве примера министр привел первое за долгое время приближение к нашим границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков B52.

"Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана", – отметил Шойгу.

Все в мире уже привыкли и смирились с тем, что мир однополярен и в мире один хозяин, который "правит и рулит". И этому "хозяину", говорит Шойгу, наверное, не очень нравится, когда появляется второй полюс – а он появился.

При этом Россия предлагала и предлагает разные способы понизить напряжение и тревогу европейских стран – например, говорит Шойгу, военные увели все учения от границ вглубь страны. Однако другие страны, по его словам, поступают ровно наоборот – например, в Черное море вводятся военные корабли нерегиональных держав. При этом в итоговых документах всех саммитов НАТО с 2014 года основным противником названа Россия, отмечает министр обороны.

У России нет другого выбора – она должна быть сильной, и для этого в стране делается все, говорит Шойгу.