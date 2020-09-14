Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков

Четыре российских истребителя перехватили над Черным морем сразу три американских бомбардировщика B-52, способных нести ядерное оружие.

По данным Минобороны, они со стороны Украины приблизились к российской границе. После того, как американцы развернулись, наши самолеты вернулись на базу.

5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России выросло более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

С 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее десяти раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

Однако обеспокоенность, по его словам, вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу.