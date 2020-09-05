Исторический рекорд "Армии"

Контракты на триллион рублей подписаны на форуме "Армия-2020". Это только один из многих итогов этого масштабного международного смотра достижений в области оборонно-промышленного комплекса, в рамках которого состоялись еще и Армейские игры.

Разрядить патронную ленту зенитки за секунды здесь получается даже у детей. А новейший переносной ЗРК "Верба" точно бьет в цель и у дам без погон. Парк "Патриот" уже вторую неделю полон людей и техники. Один из центров притяжения – десантный тренажер, последняя разработка российских инженеров.

"Он позволяет создать иллюзию виртуального прыжка с такой точностью, что соблюдены все нюансы, то есть имеются крены, тангажи", – рассказал Юрий Шлыков, адъюнкт штатной очной адъюнктуры Рязанского воздушно-десантного училища.

Итог форума – исторический рекорд. Представители Минобороны России здесь подписали контрактов на поставку и модернизацию военной техники больше чем на триллион рублей.

Пока в парке "Патриот" обсуждали важнейшие для страны финансовые сделки, на полигоне Алабино лучшие повара десятка армий создавали благоприятную атмосферу. Оценивает кулинарные достижения большая делегация во главе с министром обороны России.

В нескольких метрах от кухонь греют моторы танки. Одни готовятся к финальному конкурсу, другие здесь, скорее, в качестве экспонатов.

Вот он, легендарный Т-34 – дедушка тех самых танков, что сегодня соревнуются на полигоне в Алабино. В кабине, конечно, не так комфортно, как в современных танках, но принципы управления остались те же: рычаг вправо – поворот вправо, рычаг влево – поворот влево. И спустя десятилетия боевая машина на ходу.

Танковый биатлон – яркая точка Армейских игр, которые включают больше 30 дисциплин. Соревнуются армии мира на воде, на суше и в воздухе. Вот так, к примеру, проходил конкурс летчиков "Авиадартс" в Рязани. Завершал соревнования пролет "Русских витязей". Высший пилотаж на сверхманевренных Су-35С.

И снова Алабино. Напряженная двухчасовая гонка. Со стрельбой на ходу, преодолением рвов и водных преград. Наши всю трассу проходят вплотную с китайским экипажем, лишь на ленточке вырывая победу.

В этом году лучшие снайперы Армейских игр – из Белорусии, медики – из Узбекистана. 25 золотых медалей из 30 возможных завоевали российские военные.