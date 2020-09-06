Российские танкисты – победители танкового биатлона

В подмосковном парке "Патриот" прошла церемония закрытия шестых Армейских международных игр. Российские военные – абсолютные победители в общекомандном зачете. Наша команда выиграла и финал самого зрелищного конкурса – танкового биатлона.

Под гул с трибун и рев двигателей четыре танка срываются со старта. Финальная эстафета – три экипажа; у каждого четыре круга – три на меткость, один на скорость. Соперничество российской и китайской команд идет с первых секунд.

Сборная Китая на какое-то время вырывается вперед, но задевает препятствие и получает штрафное время, да еще решают заменить танк на запасной. Российский экипаж поступает аналогично. И вот всё решает финальный круг. Все решает слаженная работа российского экипажа.

Третий российский экипаж завершает выступление на четвертом круге, стремительно финиширует и всё. Наша команда показывает лучшее время в финале! Овациям предела нет.

Командир экипажа Марсель Хафизов от волнения едва подбирает слова. Главное он сказал мастерством.

"Мы тренировались, готовились. Очень рады, – говорит командир танка. – Самое трудное было, наверное, справиться с волнением".

За выступлением финалистов и очередным триумфом с трибуны наблюдал министр обороны Сергей Шойгу и его коллеги из стран-участниц.

"Я очень горжусь, что военнослужащие Сербии находятся здесь и соревнуются с армиями других стран. Я горжусь нашими ребятами и их результатами и надеюсь, что все-таки у других армий тоже есть шанс научиться чему-нибудь у нас", – заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

Уже на церемонии закрытия шестых Армейских международных игр министр обороны РФ отметил заслуги российской сборной и поздравил всех участников игр.

25 золота, четыре серебра и одна бронза – таков результат сборной России; на втором месте Белоруссия, на третьем – Узбекистан. Кубок достается абсолютному чемпиону.

Церемонии награждения прошли на всех площадках "Арми-2020", в том числе международных. Главная награда – бесценный опыт. Игры завершились так же ярко, как и прошли.