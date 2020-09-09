МОК рассматривает несколько сценариев игр в Токио

Международный Олимпийский комитет пока не знает, как пройдут летние Олимпийские игры, перенесенные на 2021 год. Все зависит от ситуации с коронавирусом.

Как заявил президент МОК Томас Бах, у его организации есть несколько сценариев. "Ситуация меняется ежедневно. Никто не знает, какая ситуация будет следующим летом. Создана рабочая группа, которая разрабатывает разные сценарии. Мы занимаемся вопросами тестирования и вакцинации. Главное, что Игры будут безопасными для участников", – приводит слова Баха РИА Новости.

"Пока неизвестно, пройдет ли Олимпиада со зрителями или без. Как мы может заглянуть на 300 дней вперед", – добавил Томас Бах.