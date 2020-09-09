Теннисистка Эшли Барти не примет участия в открытом чемпионате Франции

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о досрочном завершении сезона. Таким образом, победительница последнего Открытого чемпионата Франции не выступит в нынешнем розыгрыше Roland Garros.

Сначала австралийская теннисистка отказалась от участия в Открытом чемпионате США из-за опасности заражения коронавируса. Но затем Эшли решила пропустить и остальные турниры в текущем календарном году. В том числе и Открытый чемпионат Франции, победительницей которого является Барти.

"Мне пришлось принять это сложное решение. Причин две. Во-первых, – это риск заражения коронавирусом, а безопасность семьи для меня на первом месте. Во-вторых, моя спортивная форма оставляет желать лучшего", – приводит слова Эшли Барти ТАСС.