Первая ракетка мира отказалась защищать титул чемпионки Roland Garros

Первый номер мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации Эшли Барти отказалась выступать на предстоящем Открытом чемпионате Франции и защищать свой действующий титул чемпионки турнира. Теннисистка из Австралии призналась, что имеет на то две причины.

Заявление о неучастии в Roland Garros Барти сделала посредством своего аккаунта в Instagram: "Я приняла трудное решение – к сожалению, я не буду выступать в Европе в этом году. Прошлогодний Открытый чемпионат Франции стал для меня самым особенным в моей карьере. Так что решение было принято нелегко".

"У него есть две причины: риски для здоровья из-за пандемии, которые про-прежнему существуют. И моя подготовка – она не была идеальной в отсутствии моего тренера. Он не смог быть со мной из-за закрытых государственных границ. Желаю теннисистам и французской федерации наилучшего и удачного турнира".

Напомним, что Барти также не принимала участие в Открытом чемпионате США, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.