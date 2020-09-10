Коронавирус поставил новый печальный рекорд

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в четверг, 10 сентября, в мире число умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа превысило 900 тысяч.

На первом месте по числу жертв заболевания по-прежнему находятся США – 190 649 летальных случаев. На втором месте Бразилия – 127 464 смерти, на третьем – Индия (73 890). Всего в мире, по данным того же Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 27 миллионов человек, напоминает ТАСС.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более миллиона случаев заражения, выздоровели 856 458 человек, 18 135 заболевших скончались.