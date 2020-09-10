Суд Швейцарии: Катер Семеня нарушает принцип недискриминации

Известная бегунья из ЮАР, олимпийская чемпионка Катер Семеня проиграла в швейцарском федеральном суде "дело о тестостероне". Спортсменка пыталась добиться отмены решения международной федерации о принудительном снижении уровня тестостерона, но и CAS, и суд Швейцарии встали на сторону World Athletics.

История началась довольно давно, когда ряд соперниц Семени высказывали к организаторам состязаний претензии о том, что южноафриканка имеет вторичные мужские признаки и, тем самым, получает в состязаниях женщин преимущество над соперницами. Медики World Athletics, с одной стороны, встали на сторону южноафриканки, отказавшись считать ее мужчиной, но с другой, признали, что уровень тестостерона у Семени и ряда других представительниц слабого пола сопоставим с мужским и дает им преимущество перед конкурентами.

Новые правила World Athletics таковы, что бегуньи, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны искусственно снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Из-за введения этих правил Семеня, во-первых, отказалась участвовать в крупных соревнованиях, а, вов-вторых, подала иск в Спортивный арбитражный суд. Впрочем, CAS иск отклонил в 2019 году.

А теперь и Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи на решение CAS, и постановил, что решение Арбитража окончательное и не подлежит обжалованию: "Семеня по сути нарушает принцип недискриминации. Эксперты определили, что тестостерон является основным фактором, который влияет на уровень достижений людей разного пола в легкой атлетике".

"Женщины с вариантом гена "46 XY DSD" имеют сопоставимый с мужчинами уровень тестостерона, что дает им непреодолимое конкурентное преимущество и позволяет без вариантов выигрывать у других спортсменок, – говорится в официальном сообщении суда. – На основании этих выводов решение CAS не может быть оспорено".