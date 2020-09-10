Учащиеся воронежского кадетского корпуса ушли на карантин из-за коронавируса

Михайловский кадетский корпус в Воронеже закрыли на карантин. У одного из учеников обнаружили коронавирус. Об этом читатели рассказали редакции "Вести Воронеж" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". По подтвержденной в региональном управлении Роспотребнадзора информации, заболевший старшеклассник лечится амбулаторно.

Выяснилось, что заболевание было обнаружено в первый же день заезда – 1 сентября. После этого по домам отправили весь класс. Теперь кадетам предстоит продолжать учебу дистанционно, уточнили санврачи. Сейчас проверяют всех, кто контактировал с заболевшим. По последним данным, новых случаев заражения COVID-19 пока не выявлено.

Между тем, 9 сентября появилась информация о том, что в Воронежской области впервые выявили коронавирус в общеобразовательной школе. Из-за заболевшей учительницы на карантин отправили сразу несколько параллелей. Как стало известно, женщина, будучи больной, проводила уроки.