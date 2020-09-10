5 363 случая: суточный прирост больных ковидом продолжает увеличиваться

За сутки число новых заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 5 363 случаев, 128 пациентов умерли.

По данным оперативного штаба, у 1302 человек (24,3%) не было клинических проявлений заболевания.

Суточный прирост продолжает увеличиваться. Накануне сообщалось о 5 218 заболевших COVID-19, с середины августа это самый высокий показатель.

С начала пандемии в России зарегистрировано 1 046 370 случаев коронавирусной инфекции, 18 263 пациентов умерли и 862 373 выписаны после выздоровления. На текущий момент под наблюдением медиков остаются 165 734 заболевших.

В Москве в четверг подтверждено 695 новых случаев COVID-19, 14 смертей и 1434 выздоровевших. В оперштабе отметили, что среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве за две недели составил 0,25%, число заражений за последнюю неделю снизилось на 3% по сравнению с уровнем месячной давности, что говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

В Санкт-Петербурге выявлено за сутки 215 заболевших COVID-19, в Московской области заразились 169 человек.