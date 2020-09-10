В случае второй волны коронавируса магазинам грозит новая заморозка

Весной, когда из-за пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции, не работали многие магазины, в результате чего непродовольственный ритейл потерял от 50 до 90 процентов оборота, а в некоторых случаях — даже больше. Об этом говорится в документе Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ).

В связи с этим в Роспотребнадзор было направлено предложение в случае второй волны коронавируса не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади, при этом владельцы магазинов, со своей стороны, были бы готовы соблюдать условия безопасного обслуживания покупателей.

В документе АКИТ отмечается, что основная цель таких предложений — предотвратить губительное воздействие пандемии на экономику страны, в том числе, на розницу, пишут "Известия".

Однако Роспотребнадзор на предложение Ассоциации компаний розничной торговли ответил отказом, отметив, что для профилактических мер уже действуют методические рекомендации.

При этом предложение АКИТ нашло поддержку у Минпромторга. Замглавы ведомства Виктор Евтухов в комментарии изданию отметил, что массовое закрытие объектов розничной торговли в случае второй волны коронавируса недопустимо.

По его словам, министерство ведет работу с Роспотребнадзором в этом направлении.

Ранее доктор Александр Мясников в интервью Вестям.Ru назвал слухи о якобы второй волне коронавируса и новом введении карантина с 20 сентября необоснованными. По его словам, медицинских показателей для этого нет.