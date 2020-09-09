Доктор Мясников высказался о 20 сентября и зомбировании цифрами по ковиду

Известный врач и ведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников в интервью Вестям.Ru уточнил появившуюся ранее информацию о том, что вакцинировался от коронавируса, а также прокомментировал слухи о второй волне и самоизоляции, которая якобы должна начаться 20 сентября.

Доктор сказал, что пока он вакцину себе еще не ввел, а лишь собирается это сделать на днях – возможно, 10 сентября.

Мясников уточнил, что он вступил в число добровольцев, которые готовы сделать это, но перед вакцинацией необходимо сдать анализы и подождать результатов.

Именно этот процесс из процедурного кабинета и был снят и опубликован в соцсетях и СМИ, из чего журналисты сделали вывод, будто знаменитый доктор уже испытал на себе вакцину.

Также Александр Мясников прокомментировал слухи, которые активно курсируют в соцсетях и обсуждаются "на кухнях". Речь – о том, что якобы 20 сентября будет объявлена вторая волна коронавируса в России, и людей вновь "запрут" на самоизоляцию.

Врач и телеведущий заверил, что никакой медицинской составляющей в этих слухах нет.

На вопрос, откуда такие слухи, Александр Мясников назвал их "досужими домыслами", объяснив психологическим напряжением людей (особенно старшего поколения) и привычкой никому не верить.

"Не знаю, кому это выгодно", – признался он

При этом врач обратил внимание на "зомбирование" людей цифрами по ковиду, которые на самом деле "ни о чем не говорят", особенно если речь идет о бессимптомных больных.

По словам Мясникова, статистика заболевших коронавирусом говорит лишь об активном тестировании и, как следствие, выявлении таких случаев.

"Важны только два показателя: сколько человек в реанимации, и сколько умерли", – говорит врач.

При этом он напоминает, что коронавирус уже никуда не исчезнет, так что нам надо научиться с ним жить: или вырабатывать коллективный иммунитет, или вакцинироваться. Но, отмечает Александр Мясников, вакцинация – процесс не быстрый, тем более что коронавирус мутирует и не исключено, что вакцину в связи с этим нужно будет дорабатывать.