Александр Мясников признался, что после прививки постоянно хочет есть

Главврач московской ГКБ №71 и ведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников рассказал в своем Телеграм-канале, как он себя чувствует после первой прививки от коронавируса.

Ранее в интервью Вестям.Ru доктор пояснил, что разошедшиеся по СМИ кадры из процедурного кабинета были сняты во время забора крови, поскольку перед вакцинацией надо сдавать анализы и только потом делать прививку.

Вакцину же врач ввел себе только накануне, 10 сентября, и стал наблюдать за своим состоянием.

Мясников отметил, что среди побочных эффектов могут быть озноб, тошнота, повышение температуры, головная боль, аллергические реакции и снижение аппетита.

Врач пишет, что у него никаких негативных последствий после начальной вакцинации нет, а что касается аппетита, то он не только не пропал, а напротив, повысился.

Он также сообщил, что всего надо сделать две прививки – пока ему была введена только первая часть вакцины.

Доктор Мясников также отмечает, что слышал много страхов, но теперь получает заявки на вакцинацию от коронавируса, в том числе от известных и состоятельных людей.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса уже протестировали на себе дочь Владимира Путина, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.