Эффект плацебо: доктор Мясников рассказал о вакцинах-пустышках

В России продолжается вакцинация от коронавируса добровольцев, среди которых, в том числе, и известный врач и ведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников.

Согласно мировой медицинской практике, во время испытания новых вакцин с целью исследовать эффект плацебо некоторым пациентам вводятся "пустышки".

Вести.Ru спросили у доктора Мясникова, как это происходит и распространяется ли на новую российскую вакцину от коронавируса.

Врач объясняет, что обычно формируются две группы пациентов: те, которые получают реальный препарат, и те, которые получают "пустышку".

По мировой практике, поясняет Мясников, реальную вакцину обычно получают 20 тысяч человек и 10 тысяч – это "группа плацебо".

И здесь есть два варианта. Первый – слепой метод, когда пациент не знает, что ему вводят: лекарство или "пустышку".

Второй вариант – двойной слепой метод, когда ни врач, ни пациент не знают, что именно вводят.

Эта информация до поры до времени хранится в специальном месте в запечатанном конверте.

"И только потом, когда по результатам запечатанный конверт вскрывается, мы узнаем, что было введено конкретному пациенту", – поясняет врач.

Он рассказывает, что бывают случаи, когда человек уверяет: он чувствует себя отлично, "вакцина" подействовала, а на самом деле ему ввели "пустышку".

Но бывает и наоборот: человек жалуется, что ему все хуже и хуже, а оказалось, что ему была введена реальная вакцина.

"Это называется двойной слепой метод", – поясняет доктор Мясников.

При этом врач ушел от прямого ответа на вопрос, есть ли такая "группа плацебо" в ходе испытания на добровольцах вакцины от коронавируса, отметив лишь, что такая практика является общепринятой.

Ранее в интервью Вестям.Ru врач рассказал о своем отношении к статистике по коронавирусу и назвал дистанционное обучение школьников "вредным и глупым".