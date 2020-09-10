После вопроса о вакцинации доктор Мясников показал язык и пошевелил ушами

Главврач московской ГКБ №71 и ведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников не только доступно разъясняет серьезные вопросы, связанные со здоровьем, но и не прочь порой пошутить.

Отвечая на вопрос, есть ли у него какие-то необычные способности, которые знаменитый доктор мог бы продемонстрировать в очередном сезоне проекта телеканала "Россия 1" "Удивительные люди", Александр Мясников с ходу признался, что умеет шевелить ушами и у него очень длинный язык.

На просьбу продемонстрировать эти таланты врач ответил согласием и добавил, что при случае может исполнить еще и кульбит.

Хотя, добавил Мясников с иронией, в 67 лет и встать со стула без стона – уже достижение.

Ранее в интервью Вестям.Ru он рассказал о том, что стал добровольцем, сдал анализы и в самое ближайшее время намерен на себе испытать вакцину от коронавируса. Он уверен, что все пройдет благополучно, и обещал в ближайшее время рассказать о своем состоянии.