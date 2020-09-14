Доктор Мясников рассказал, что его бесит в людях

В интервью Вестям.Ru известный врач и ведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников признался в том, что его бесит в людях – реальных и потенциальных пациентах больниц и поликлиник.

По его словам, на первом месте – вера людей в некую "волшебную таблетку", которую можно пойти, купить в аптеке и сразу быть здоровым.

Кроме того, говорит доктор Мясников, его бесит лень людская. Люди массово жалуются на мышечно-скелетные болит, а при этом не понимают, что надо заниматься хотя бы понемногу физическими упражнениями.

"А что вы делаете, чтобы у вас не болело?" – задает вопрос врач и говорит, что ленивые люди "закономерно получают боль".

Еще один аспект, к которому нетерпимо относится знаменитый доктор, – это человеческая мнительность.

По его словам, все проблемы и болезни – это боязнь завтрашнего дня, которого на самом деле может и не быть, но люди все равно боятся неизвестности.

Также, признается Александр Мясников, его раздражает нытье людей из серии "все болит- ничего не помогает".

Ранее в беседе с Вестями.Ru Александр Мясников заявил о зомбировании общества цифрами по ковиду, сказал, что думает по поводу слухов о второй волне самоизоляции с 20 сентября и о дистанционном обучении, а на вопрос об особых талантах пошевелил ушами и показал свой длинный язык.