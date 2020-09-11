Доктор Мясников назвал дистанционное обучение вредным и глупым

Дистанционное обучение школьников во время карантина из-за коронавируса породило в обществе опасения, что такая система может остаться и в дальнейшем.

О том, что очное образование нельзя полностью заменить дистанционным, не раз говорил президент России и высокопоставленные чиновники от образования, однако тревога у родителей, которым такие методы обучения не по душе, остается.

Вести.Ru спросили известного доктора – главврача московской ГКБ №71 и ведущего "Россия 1" Александра Мясникова о том, как он относится к дистанционному обучению.

Знаменитый врач называет такой метод образования "вредным и глупым", потому что в школе дети учатся общению друг с другом, навыкам коммуникации.

"Это обучение жизни, дети должны общаться", – говорит доктор Мясников.

По его словам, перевести образование на дистанционку – значит, обречь будущие поколения на множество серьезных психологических проблем, в том числе с сексуальной ориентацией.

"Мальчики должны дергать девочек за косички, драться с другими мальчиками и бегать на перемене", – уверен врач, поясняя, почему называет дистанционное обучение вредным.

Глупо же это, по словам Александра Мясникова, "потому что дети не болеют ковидом и не умирают от него вообще".

"Это болезнь стариков: умерли от него 99,8 процента людей в возрасте 65 плюс", – говорит врач и добавляет: в медицинском сообществе появились сомнения, что дети вообще могут быть переносчиками коронавируса.

Для молодых родителей школьников это тоже не опасно, продолжает доктор, в начальные классы можно было бы брать молодых учителей, а пожилыми родственниками, группой риска, надо просто заниматься.

По его словам, эту проблемы можно решить, если действительно захотеть.

Запереть детей на дистанционное обучение – это самое простое решение, но оно чревато очень многими проблемами, в том числе и для родителей, которые не смогут ходить на работу из-за постоянно сидящих дома детей, уверен доктор Мясников.

Ранее в интервью Вестям.Ru он рассказал о "зомбировании" народа статистикой по коронавирусу и сказал, что думает о слухах про 20 сентября.