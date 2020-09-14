Самоизоляция привела к психическим расстройствам у 80 процентов школьников

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей Минздрава РФ провел исследование, которое показало, что режим самоизоляции из-за коронавируса стал причиной депрессии более чем у трети школьников, а у 80 процентов детей были отмечены неблагополучные психические реакции пограничного уровня.

При этом нарушения сна наблюдались у почти 56 процентов школьников, а каждый пятый сказал, что "самоизоляция невыносима".

Во время дистанционного обучения из-за режима самоизоляции ученики проводили значительно больше времени перед экранами компьютеров и других гаджетов. Почти 60 процентов опрошенных сообщили, что увеличилась продолжительность выполнения домашних заданий на фоне снижения времени на прогулки и физической активности.

Анализ данных опроса, говорится в сообщении НМИЦ, которое цитирует ТАСС, "выявил острые проблемы в сохранении и укреплении здоровья обучающихся в условиях цифровизации как всей жизнедеятельности детей и подростков, так и образовательной деятельности".

Среди них специалисты выделяют, в частности: отсутствие безопасных для здоровья и доступных учебных электронных изданий и электронных средств обучения; а также современных гигиенических требований и специальных санитарных требований к цифровой образовательной среде и дистанционному обучению.

Ранее в интервью Вестям.Ru известный врач и ведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников объяснил, почему считает дистанционное обучение "вредным и глупым".