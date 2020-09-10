Каждый класс приходит в свое время: как учиться в условиях пандемии

5 тысяч 363 новых случая коронавируса выявлено в России за сутки. Роспотребнадзор не планирует введение новых карантинных мер, но рекомендует соблюдать действующие сейчас санитарные требования. Массовая вакцинация начнется уже в конце осени. РФПИ планирует запустить производство с объемом 500 миллионов доз препарата "Спутник-V" в год. Сегодня Большой театр открыл новый 245-й сезон незапланированным спектаклем. Оперу "Дон Карлос" пришлось отменить из-за болезни певца Ильдара Абдразакова – у него, предположительно, коронавирус. А сразу в нескольких областях на дистанционное обучение перешли школьные классы, в которых у кого-то из учеников положительный тест на COVID.

На уроке русского вспоминают грамматическую основу – что есть главные члены предложения. Этот курс Галина Танкиева еще весной читала им онлайн.

"Когда весной мы ушли на дистант, это было непросто. Учителя проверяли домашнее задание. Вот я сама до 5 утра сидела и проверяла сочинения. Мне прислали около 6000 работ", – рассказывает Галина Танкиева, учитель русского языка и литературы гимназии № 120 Екатеринбурга.

Им снова надо выдержать карантин – у восьмиклассника положительный тест на COVID. До 16 сентября 8 "В" обучается дистанционно. Но тихо только в этом классе.

В других идут уроки. Директор школы к детям не пускает, чтобы было меньше контактов. Теперь за каждым классом закреплен один кабинет. На входе измеряют температуру. Комнаты проветривают. Каждый учитель в маске – школьников берегут.

"Не могу сказать, что это легко. Но это же работа. Мы работаем. Лучше так, чем дистанционно", – говорит Ирина Писклова, директор гимназии № 120 Екатеринбурга.

COVID детей не бережет – они тоже болеют. С начала эпидемии новую вирусную инфекцию перенесли более 47 тысяч маленьких пациентов.

"Давай книжечку почитаем, а папа нам вкусняшку даст тихо-тихо", – говорит медсестра.

Малышку отвлекают веселыми картинками – снова надо пить лекарство. Таисии не нравится горький вкус. Десять дней в ковидном стационаре они лечат вирусную пневмонию.

"У нее была небольшая температура, но я списала всё на зубы. Потом только тест, рентген показал, что была пневмония", – пояснила Анастасия Фролова, мать Таисии.

У Фроловых переболела вся семья. Сначала взрослые, подхватили дети.

Это обычная история, говорят врачи. Но у маленьких пациентов болезнь протекает легче.

"Практически 85% детей переносят малосимптомно или бессимптомно и в легкой форме заболевание. А вот такие грозные осложнения, как пневмония, не превысило 8%", – проинформировал Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ученые техасского университета провели исследование и выяснили: у некоторых детей, перенесших COVID, уже после выздоровления возникает мультисистемный воспалительный синдром. Его течение может проходить тяжелее, чем COVID-19.

"Мы увидели такую тенденцию: спустя 3-4 недели после того, как дети излечивались от коронавируса, они попадали в реанимацию. У них была острая респираторная инфекция с сильнейшим воспалением", – говорит Альваро Морейра неонатолог центра медицинских наук университета Техаса в Сан-Антонио.

Лихорадка, сыпь, распухшие лимфоузлы, ярко-красный "клубничный" язык. Симптомы схожи с болезнью Кавасаки. Это воспаление кровеносной системы по всему телу. Исследовали 660 детей с выраженным мультисистемным синдромом.

В России выводы западных коллег внимательно изучили. И добавили свои случаи в общемировую статистику.

"Данное грозное проявление COVID-19 проявляется у детей, которые переносили инфекцию бессимптомно, либо в легкой форме. Мы не можем предсказать, и тем более предотвратить развитие мультисистемного воспалительного синдрома", – признался Алексей Ртищев, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в Центральном и Южном административных округах Москвы.

В Национальном медицинском центре здоровья детей только 16 пациентов перенесли это осложнение – менее одного процента пролеченных в ковидном стационаре.

"Вы должны понимать, если ваш ребенок вялый, сонливый, отказывается от еды, у него высокая температура, он плохо переносит температуру, лежит в лежку – это повод немедленно обратиться к врачу", – предупредила Анна Бабаян, заведующая отделением неотложной педиатрии "НМИЦ здоровья детей" министерства здравоохранения.

Дети быстрее разносят инфекцию среди взрослых, для которых COVID-19 может стать фатальным, поэтому в Роспотребнадзоре разработали строгие меры для школ.

"Конечно у нас есть единичные классы, которые закрываются на карантин, но это скорее мера безопасности, ни в коей мере не показатель распространения заболевания. Дети, которые в этих классах заболевают – единичные случаи, а все остальные дети так и останутся контактны", – сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития.

О полном закрытии школ сегодня никто не говорит. С плавающими переменами, когда классы отдыхают по очереди и временными перерывами на двухнедельный карантин школы продолжают работать.

Разбирая подлежащее и сказуемое, учитель словом подчеркнет – главным для школьников остается здоровье.