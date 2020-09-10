Ракова: систему здравоохранения перестроят, чтобы не смешивались COVID-19 и грипп

В Москве будет перестроена система здравоохранения, чтобы горожане, заболевшие COVID-19, гриппом и ОРВИ "не смешивались". Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 24" заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в связи с началом сезона респираторных инфекций и гриппа число больных ими будет увеличиваться​. Поэтому работа городской системы здравоохранения должна претерпеть изменения.

"Мы должны сделать так, чтобы не допустить или по максимуму исключить пересечение инфекций и инфицирования людей, больных гриппом, – сказала заммэра. – Поэтому мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена и работы скорой помощи".

Обновленные механизмы работы системы здравоохранения будут запущены уже через неделю.

Ракова подчеркнула, что люди с симптомами ОРВИ должны обязательно сдавать тест на коронавирус. В случае, если результат будет отрицательным, им не придется сидеть на карантине.

"Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус​​​. Это правило остается, оно незыблемо, – сказала Ракова. – Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, как было раньше".

Такие пациенты, по словам заммэра, будут проходить стандартное лечение от ОРВИ и гриппа. Никакой обязательной двухнедельной изоляции для них не будет.

Ракова добавила, что городские власти постараются увеличить объемы тестирования на COVID-19.

До сих пор граждане, испытывающие симптомы ОРВИ или простуды, должны были вызывать врача на дом, сдавать анализы на коронавирус и 14 дней проводить в самоизоляции даже при отрицательном результате теста.