Заммэра Москвы сделала прививку против коронавируса

Первые привитые против коронавируса москвичи – это 13 человек – чувствуют себя хорошо. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, первые участники пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" получили дозу препарата 9 сентября.

"Сегодня их всех обзвонили, только у одного температура 37,2 градуса, – рассказала Ракова в четверг, 10 сентября. – У кого-то болит рука, у кого-то болит голова, но все в пределах нормы".

Заммэра добавила, что и сама сделала прививку. У нее поднялась температура до 37,2 градуса и немного болела спина. Неприятные симптомы, по словам Раковой, наблюдались полдня, и она уже чувствует себя хорошо.

9 сентября стартовала третья фаза исследований вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи. Всего в этом этапе испытаний должны принять участие 40 тысяч человек, 35 тысяч добровольцев уже набраны.

Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину против COVID-19 11 августа. Позже стало известно о выпуске препарата в гражданский оборот. Результаты первых двух фаз клинических испытаний были направлены в авторитетный научный журнал Lancet.