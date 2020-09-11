Вакцинация от COVID-19 уже идет: вице-мэр Москвы озвучила требования к добровольцам

Уже два дня в столице идет вакцинация добровольцев от коронавируса COVID-19. Программа рассчитана на 40 тысяч участников, передает телеканал "Россия 24".

Привиться может любой совершеннолетний гражданин России. При себе нужно иметь московский полис ОМС. Важно не болеть ОРВИ за две недели до и в сам момент вакцинации. Женщинам при этом необходим отрицательный тест на беременность.

Подать заявку могут те, кто не болел коронавирусом. Подробнее о том, как проходит кампания, в программе Марии Бондаревой рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

"У нас очень активно идет запись соискателей, на сегодняшний день их более уже 35 тысяч, – сообщила Ракова. – Но кто-то по медицинским показаниям не сможет принять участие, кто-то, как обычно, подаст заявление, но не придет. Поэтому еще все желающие могут принять участие и записаться. Ну, я понимаю желание людей, они активно записываются, по 5 – по 6 тысяч в день у нас идет прирост. Все, конечно, хотят обезопасить себя и своих близких от COVID-19. Вакцинация в любом случае будет добровольная, об этом уже неоднократно говорили и Министерство здравоохранения, и разработчики. Я думаю, что вакцина также будет бесплатной и войдет в календарь прививок".